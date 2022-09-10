Cezaevinden çıkan eşinin öldürdüğü Arzu, toprağa verildi

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´da, cezaevinden tahliye olan eşi Metin Ar (49) tarafından bıçaklanan Arzu Ar'ın (33) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annelerinin tabutuna sarılan kızları, 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız' diyerek ağladı.
Hendekyanı Caddesi´nde, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çarşamba günü adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar´ı kızları Cemre Ar´ın (10) gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çevredekiler, darbettikleri Metin Ar'ı etkisiz hale getirdi. Aldığı darbelerle yaralanan Ar, Bartın Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Eşine yönelik `cinsel saldırı´, `yaralama´ ve `tehdit´ suçlarından 8 ay cezaevinde kalan Ar, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Arzu Ar´ın cenazesi ise bu sabah Bartın Devlet Hastanesi´nin morgundan alınarak, Geriş köyündeki babası Mehmet Çınar´ın evinin önüne getirildi. Burada dualar okunurken, Arzu Ar´ın çocukları Cemre ve Alara (7), annelerinin tabutuna sarıldı. Çocuklar, cenazede 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız' diyerek gözyaşı döktü. Arzu Ar´ın cenazesi, Geriş Camii´nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-09-10 15:05:49
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