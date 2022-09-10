Cezaevinden çıkan eşinin öldürdüğü Arzu, toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezaevinden çıkan eşinin öldürdüğü Arzu, toprağa verildi

DHA

Cezaevinden çıkan eşinin öldürdüğü Arzu, toprağa verildi


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´da, cezaevinden tahliye olan eşi Metin Ar (49) tarafından bıçaklanan Arzu Ar'ın (33) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annelerinin tabutuna sarılan kızları, 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız' diyerek ağladı.
Hendekyanı Caddesi´nde, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çarşamba günü adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar´ı kızları Cemre Ar´ın (10) gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çevredekiler, darbettikleri Metin Ar'ı etkisiz hale getirdi. Aldığı darbelerle yaralanan Ar, Bartın Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Eşine yönelik `cinsel saldırı´, `yaralama´ ve `tehdit´ suçlarından 8 ay cezaevinde kalan Ar, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Arzu Ar´ın cenazesi ise bu sabah Bartın Devlet Hastanesi´nin morgundan alınarak, Geriş köyündeki babası Mehmet Çınar´ın evinin önüne getirildi. Burada dualar okunurken, Arzu Ar´ın çocukları Cemre ve Alara (7), annelerinin tabutuna sarıldı. Çocuklar, cenazede 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız' diyerek gözyaşı döktü. Arzu Ar´ın cenazesi, Geriş Camii´nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-09-10 15:05:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Bartın'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla ...
Tehdit ettiği için cezaevine girdiği eşini çıkınca öldürdü (2)
YEREL HABERLER Tehdit ettiği için cezaevine girdiği eşini çıkınca ...
Tehdit ettiği için cezaevine girdiği eşini çıkınca öldürdü
YEREL HABERLER Tehdit ettiği için cezaevine girdiği eşini çıkınca ...
Bartın'da boşanma aşamasındaki kocasının bıçakladığı kadın öldü
YEREL HABERLER Bartın'da boşanma aşamasındaki kocasının bıçakladığı ...
Bartın'da Halk Sağlığı Haftası etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Bartın'da Halk Sağlığı Haftası etkinliği yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.