Amasralı balıkçılar, 40 ton palamut avladı

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesinde Karadeniz´e açılan balıkçılar, 40 ton palamutla döndü. Palamutlar, kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara ve Konya´ya gönderildi.
Karadeniz'de açılan balıkçılar, Amasra açıklarında tonlarca palamut yakaladı. Amasra Tarlaağzı balıkçı barınağına dün akşam saatlerinde yanaşılan 2 teknedeki 40 ton palamut, buz konularak kamyonlara yüklendi. Balıkların Ankara, İstanbul ve Konya´ya sevkiyatı yapıldı. Sezonun açıldığı günlerde 350 gram olan palamut, 1 kiloya ulaşırken, tezgahlarda tanesi 20 liradan satılıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2022-09-13 10:34:48
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