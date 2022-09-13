Amasralı balıkçılar, 40 ton palamut avladı

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesinde Karadeniz´e açılan balıkçılar, 40 ton palamutla döndü. Palamutlar, kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara ve Konya´ya gönderildi.

Karadeniz'de açılan balıkçılar, Amasra açıklarında tonlarca palamut yakaladı. Amasra Tarlaağzı balıkçı barınağına dün akşam saatlerinde yanaşılan 2 teknedeki 40 ton palamut, buz konularak kamyonlara yüklendi. Balıkların Ankara, İstanbul ve Konya´ya sevkiyatı yapıldı. Sezonun açıldığı günlerde 350 gram olan palamut, 1 kiloya ulaşırken, tezgahlarda tanesi 20 liradan satılıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-09-13 10:34:48



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