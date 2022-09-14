Amasra Limanı'na yanaşan 2'nci kruvaziyerle 779 yolcu geldi



Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA)-BARTIN'da bir süre önce yapımı tamamlanan Amasra Limanı'na, ikinci kez kruvaziyer geldi. 779 yolcu ile 420 personelin bulunduğu kruvaziyer, Amasra'dan sonra Sinop ve Trabzon'a gidecek.

Rusya'dan 4 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, ilk olarak İstanbul'a gitti. 2 gün boyunca İstanbul'u gezen Rus turistler, yeniden denize açıldı. 779 yolcu ile 420 personelin bulunduğu kruvaziyer, bu sabah bir süre önce yapımı tamamlanan Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki kruvaziyerdeki turistler, işlemleri sonrası gemiden iniş yaptı. Turistler, Amasra ilçe merkezi ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek. Kruvaziyer, akşam saatlerinde Amasra'dan ayrılıp, Sinop ve Trabzon'a gidecek. Kruvaziyerin 29 Ekim'e kadar 5 kez daha tur düzenleyeceği öğrenildi. 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, 3 Ağustos'ta da Amasra Limanı'na gelmişti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-09-14 11:30:52



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