Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı 

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´da, cezaevinden şartlı tahliye olduktan sonra eşi Arzu Ar´ı (33) çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Metin Ar (49), tutuklandı.

Hendekyanı Caddesi´nde cuma günü meydana gelen olaydan 2 gün önce adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile cezaevinden tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar´ı 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çevredekiler, darbettikleri Metin Ar'ı etkisiz hale getirdi. Aldığı darbelerle yaralanan Ar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince polis eşliğinde kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Eşine yönelik `cinsel saldırı´, `yaralama´ ve `tehdit´ suçlarından 8 ay cezaevinde kalan Ar, hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından emniyetteki işlemleri sonrası `kasten öldürme´ suçundan adliyeye sevk edildi. Metin Ar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-09-15 12:48:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.