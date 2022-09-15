Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı 

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´da, cezaevinden şartlı tahliye olduktan sonra eşi Arzu Ar´ı (33) çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Metin Ar (49), tutuklandı.
Hendekyanı Caddesi´nde cuma günü meydana gelen olaydan 2 gün önce adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile cezaevinden tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar´ı 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çevredekiler, darbettikleri Metin Ar'ı etkisiz hale getirdi. Aldığı darbelerle yaralanan Ar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince polis eşliğinde kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Eşine yönelik `cinsel saldırı´, `yaralama´ ve `tehdit´ suçlarından 8 ay cezaevinde kalan Ar, hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından emniyetteki işlemleri sonrası `kasten öldürme´ suçundan adliyeye sevk edildi. Metin Ar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-09-15 12:48:55
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