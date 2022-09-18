Zonguldak açıklarında palamut bolluğu (2)



30 TON PALAMUTLA DÖNDÜ

Bartın açıklarında da palamut bolluğu yaşanıyor. Bugün öğle saatlerinde Amasra ilçesindeki Tarlaağzı balıkçı barınağına yanaşan Rafet Reis isimli teknedeki 30 ton palamut, buz konularak kamyonlarla Ankara, İstanbul ve Konya'ya gönderildi. Tanesi 1 kiloya yaklaşan palamutlar, tezgahlarda boyutuna göre 20 TL ile 40 TL arasında fiyatla satılıyor.

Samsun Terme´den denize açıldığını belirten Rafet Reis'in kaptanı Ali Demir, "Denizde bu sene palamut çok çıkıyor. Bundan sonra çinekop ve hamsinin fazla olacağını düşünüyoruz. Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bugün ortalama 3 bin kasa palamut yakaladık. Bu da ortalama 30 ton civarında geliyor. Palamut´un daha bol olacağını söylemek isteriz. Tabi bu bolluk tezgahlara da yansıyor. Türkiye şartlarında şu anda balık çok ucuz, onu söylemek isterim" dedi. (DHA)

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-09-18 17:07:18



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