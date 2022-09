Bakan Dönmez: Son keşiflerle birlikte yaklaşık 20 milyar ton kömürümüz var (2)- Yeniden

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin kömür rezervleri açısından son derece zengin ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Son keşiflerle birlikte yaklaşık 20 milyar ton kömürümüz var. Linyit ve taşkömürü. Bunun 1,5 milyar tonu bu havzadaki taşkömürü ve son derece kaliteli kömürden bahsediyoruz. Ama yıllık üretimimiz 1 milyon ila 1,5 milyon ton arasında değişiyor. Bu şekilde baktığımızda burayı bin yılda bitiremezsiniz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sabah saatlerinde Filyos Liman inşaatından helikopterle, Bartın Limanı'na geldi. Bartın Valiliği'ne geçen Bakan Dönmez, sektör temsilcileri ile Enerji Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Bartın Belediyesi ve AK Parti´yi ziyaret eden Dönmez, daha sonra Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan 380 kilowat trafo merkezinin açılışını yaptı. Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine geçen Bakan Dönmez'e burada Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın eşlik etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da sorunlar karşısında Bakan Dönmez'in kapısını çaldığını belirterek, "Promosyonların güncellenmesi gerekiyor. Şehit aileleriyle ilgili sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanımızın sözü var, şehit ailelerinin işbaşı yapmasıyla ilgili. Onlarla ilgili zannediyorum çalışma devam ediyor. 4 bine yakın işçi emekli oldu. İşçi alınması gerekiyor." dedi.

`BURAYI BİN YILDA BİTİREMEZSİNİZ´

Son dönemlerde kömür aleyhine birtakım planların ve programların yapıldığını söyleyen Bakan Fatih Dönmez, "Başta batılı ülkeler olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele anlamında. Eyvallah, tabii ki bu atmosfer bu hava insanlığın ortak değeri. Korumamız gerekiyorsa birlikte de koruyacağız. Ama bugün hepsi kömür peşinde. Ne oldu da hepsi kömür peşinde. Gaz olmayınca hepsi kömüre yöneldi. Kömür fiyatları aldı başını gitti. Bugüne kadar gazı konuşuyoruz ama kömürde de anormal yükselme oldu. Türkiye kömür rezervleri açısından son derece zengin ülkelerden birisi, Son keşiflerle birlikte yaklaşık 20 milyar ton kömürümüz var. Linyit ve taşkömürü. Bunun 1,5 milyar tonu bu havzada taşkömürü ve son derece kaliteli kömürden bahsediyoruz. Ama yıllık üretimimiz 1 milyon ila 1,5 milyon ton arasında değişiyor. Bu şekilde baktığımızda burayı bin yılda bitiremezsiniz. Onun için de diyoruz ki kim üretirse üretsin üretim artsın istihdam artsın. Nitekim bizim yeni ekonomi modelimizde de yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Burada belki ihraç edecek kadar üretmiyoruz. Çünkü zaten kaliteli kömürü ithal de ediyoruz. Yıllık 30 milyon ton kömür ithalatı yapıyoruz. Bugünkü rakamlarla baktığınızda 300-400 dolar arasında değiştiğini hesaplayacak olursak neredeyse 10 milyar dolar kömür ithalatı var. Yerin altında duruyor müsaade edin çıkartalım. Birileri buraya gelip 'Biz madenci kardeşiyiz, dostuyuz' diyecek. Başka bir yerde de kömür madeninin açılmasına engel olacak protesto olacak. Burada madencinin yanındaysan Aydın'da da Denizli'de de Eskişehir'de de madencinin yanında olacaksın. Biz o kadar zengin bir ülke değiliz. Maden ocaklarımızı kapatalım da dışarıdan kömür ithal edelim. Kaynağımız burada. İşçimiz var çalışmak istiyor. Daha fazla işçi alınmasını bende istiyorum. Çalışıyoruz. Tabi yıpranmadan dolayı burada erken emeklilik oluyor. Zaman zaman istihdam sayımızda azalmalar oluyor. Dolayısıyla bizim üretim planlarımızı da bunlar etkileyebiliyor. Her müessesenin üretim planı var. Ona dayalı olarak iş gücü planlaması yapılıyor. Arkadaşlar da tekrar çalışıyorlar. İmkanlar ölçüsünde bunları inşallah kararlaştırdıktan sonra Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Gerekirse burada böyle bir duyuruyu tekrar yapacağız."

`ÜRETİM ARTIŞI HEDEFİMİZ VAR´

Kömür maden ocaklarında mekanizasyona geçmek istediklerini belirten Bakan Dönmez konuşmasına şöyle devam etti:

"Amasra müessesemizde 712 çalışanımız var. 500 civarında yer üstünde. 80'i yer üstünde. Memurlarımızla birlikte 712 çalışanımız var. Diğer müesseselerle birlikte TTK toplam çalışan sayısı 6 bini yer altında olmak üzere 8 bin 600 çalışanımız var. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Üretim artışı hedefimiz var. Mekanizeye geçmemiz lazım. Üretim artışını sağlayacağız, hem de iş kazalarını daha da azaltmış olacağız. Ne kadar mekanize olursak size de faydası var. Beden gücünü daha az kullanmış olacağız. Fakat bu coğrafya kömür madeninin jeolojisi yapısı gereğince kolay değil. Kömür de bu coğrafyadaki eğim ve formasyonu aynı şekilde yapmış durumda. Dik damarda 80-90 derecelik dik yamaçlarda kömür üretiyorsunuz. Onun için de mekanizeye geçmekte zorlanıyoruz. Mekanize sistemlerin belli açıların üzerinde çalışma kabiliyetleri zor. Ama ona rağmen mühendislerimiz Ar-Ge yaparak, sanayicimizle iş birliği yaparak zor şartlara rağmen buraya özgü mekanize sistemleri hayata geçiriyor. Kömürde alın terinin payı yüksek. Ama aklımızı da kullanır akıl terimizi de katarsak o zaman hem siz hem de idarelerimiz mutlu olacak. Özel sektörün de yaptığı yatırımlar var. Aynı şekilde bakanlık olarak onlara da çeşitli desteklerle destekliyoruz. Ümidimiz o yatırımların da bir an önce tamamlanarak hayata geçmesi. Geçtiğimiz 100 yılda Zonguldak ve Bartın'a enerjinin en önemli maddesi olan kömür damgasını vurmuş."

'2023´ÜN İLK ÇEYREĞİNDE SİZLERLE BULUŞTURACAĞIZ'

Kömürün yanına bir başka enerji kaynağını daha eklediklerini söyleyen Bakan Dönmez, "Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp, Filyos açıklarında 405 milyar metreküp ile toplam 540 milyar metreküp olarak doğalgaz rezervimizi açıklamıştık. İnşallah 2023'ün ilk çeyreğinde sizlerle buluşturmak istiyoruz. Kömüre devam mı, elbette devam edeceğiz. Çünkü oradan çıkacak gaz Türkiye'nin toplam ihtiyacını karşılamaktan şu an için uzak. Konutların gazının tamamını karşılayabilir durumda 25 yıl süreli. Yeni keşifler olursa o da artacak. Yine kömürün vazgeçilmez olduğu bazı endüstriyel sanayi üretim tesisleri var. Koklaşabilir kömürü kullanmadan demir çelik üretme imkanınız yok. Burnumuzun dibinde iki güzide tesisimiz var. Ereğli Demir-Çelik ve Karabük Demir-Çelik, onlara da zaten sizlerin ürettiği kömürü veriyoruz. Madenciliği önemsiyoruz. Bu sektörde 142 bin çalışan var. Aileleriyle ve yan kollarıyla baktığımızda herhalde beşle çarpmamız lazım. En az yarım milyon insanımız bu işten ekmek yiyor demektir. Geçtiğimiz yıl maden ihracatında 6 milyar dolarla rekor kırdık. Bu sene bu 6 milyar doları da aşacağız. Dün ithal ettiğimiz ürünleri bugün artık ihraç eder hale geldik. Boru, biz üretiyoruz. Tüm dünyaya satıyoruz. Adam demir-çelikle mukavemetini artırıyor. Borlu çelik alıyorduk daha fazla bedel ödeyerek. Yine biz borun tonunu birkaç yüz dolara satıyorduk. Elinde teknoloji sahibi olan ülkelerden on bin dolara yirmi bin dolara geri alıyorduk. Hamallık yapıyorsunuz. Ham cevheri sat, adam işlesin sana geri satsın. Alın terine akıl teri katarsak yüz dolar bin dolar, on bin dolar, yüz bin dolar oluyor. İşçimizin, mühendisimizin, teknik elemanlarımızın alın teri ve akıl teri bizim için kutsaldır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Fatih Dönmez´e işçiler tarafından madenci feneri hediye edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın Ayhan ACAR

