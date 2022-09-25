Baraj inşaatından düşen işçi öldü

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Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesi Eldeş köyünde baraj inşaatından düşerek ağır yaralanan Kadir Akın (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 2 gün önce Eldeş köyünde yapımı devam eden baraj inşaatında meydana geldi. Baraj inşaatında çalışan Kadir Akın, iddiaya göre dengesini kaybederek, 10 metreden beton zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Akın'ın ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2022-09-25 14:44:52



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