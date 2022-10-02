Selde ıslanan dosyalar kurumaya bırakıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da yaz aylarında yaşanan selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşivinin bulunduğu bodrum katını su basarken, 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutulmaya bırakıldı.
Bartın´da, 27 Haziran´da Bartın Irmağı´nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi´nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu. Yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum kattaki arşiv odalarında su altında kaldı. Sel suları ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi. Kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek, güneşte kurumaya bırakıldı. Akşam güneşin batmasına yakın dosyalar yeniden personel tarafından toplandı. Kurum önünde kurutma işleminin güneşli günlerde yapılmaya devam edileceği öğrenildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-10-02 09:31:42
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