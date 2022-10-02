Bahçede çalıştığı sırada arının sokması sonucu hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, İrfan Kaz (59) köyde bahçede çalıştığı sırada arının boğazından sokması sonucu hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Bartın´a bağlı Darıören köyünde meydana geldi. Emekli 4 çocuk babası İrfan Kaz, bahçede çalıştığı sırada eşek arısı boğazından soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen İrfan Kaz, fenalaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Kaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-10-02 22:03:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.