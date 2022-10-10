Bartın açıklarında 7 hortum

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Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın),(DHA)-BARTIN'da denizde birbirine yakın 7 hortum oluştu. Hortumlar karaya ulaşmadan etkisini yitirerek kayboldu.

Kurucaşile ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Aynı bulut kümesi içerisinde birbirine yakın 7 hortum oluştu. Deniz üzerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan hortumlar karaya ulaşmadan kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR

2022-10-10 15:50:07



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