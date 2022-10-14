Amasra'da maden ocağında patlama (3)



AFAD'DAN AÇIKLAMA

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü´nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra BARTIN, (DHA)

2022-10-14 20:20:50



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