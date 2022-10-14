Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (4)



VALİ ARSLAN: EKSİ 300 KOTTA 44, EKSİ 350 KOTTA 5 KİŞİ VAR, ŞU ANA KADAR 6 YARALIMIZ ÇIKARILDI

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessese Müdürlüğü´nde meydana gelen patlamayla ilgili "Patlamanın nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotta bir patlama olduğu bilgisi bizlere ulaştı. Eksi 250 kotta 74 tane aramakurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Şu anda eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta da 5 kişi var. Bu işçileri kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şu ana kadar 6 yaralımız çıkarıldı. Onlarda ambulanslarla hastanelere sevk edildi" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-14 20:30:32



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