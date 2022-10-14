Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (6)

AFAD: TRAFO KAYNAKLI PATLAMA
AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amasra'daki maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada; polis, jandarma, sağlık ve TTK Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtilerek, şu paylaşımda bulunuldu:
"Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Ankara ve Sakarya´dan birer mobil koordinasyon TIR´ı yönlendirilmiştir. Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürleri ile Sakarya, Kütahya ve Eskişehir´den AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Kütahya ve Zonguldak´tan tahlisiye ekipleri yönlendirilmiştir. Kızılay´dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir."DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2022-10-14 21:02:47
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