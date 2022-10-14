Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (6)



AFAD: TRAFO KAYNAKLI PATLAMA

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amasra'daki maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada; polis, jandarma, sağlık ve TTK Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtilerek, şu paylaşımda bulunuldu:

"Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Ankara ve Sakarya´dan birer mobil koordinasyon TIR´ı yönlendirilmiştir. Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürleri ile Sakarya, Kütahya ve Eskişehir´den AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Kütahya ve Zonguldak´tan tahlisiye ekipleri yönlendirilmiştir. Kızılay´dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir."DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-14 21:02:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.