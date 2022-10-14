Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (7)

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CHP HEYETİ BARTIN'A GİDİYOR

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü´nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla olayı incelemek üzere heyet oluşturuldu. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki CHP heyeti; Amasra'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu İşletmesi'ndeki maden ocağında yaşanan patlamayı incelemek üzere bölgeye hareket etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın yanı sıra CHP heyetinde Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz da yer aldı. CHP heyeti, Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlamanın ardından gelişmeleri yerinde takip edecek. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Umutcan ÖREN

2022-10-14 21:10:12



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