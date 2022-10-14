Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (9)



BAKAN BOZDAĞ: HADİSE BÜTÜN BOYUTLARIYLA SORUŞTURULACAKTIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize/ailelerine büyük geçmiş olsun. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Umutcan ÖREN

2022-10-14 21:27:35



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