Amasra'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı (11)

BAKAN KOCA: 2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü´nde yeraltında meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını belirterek, "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye´ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir" denildi.
AFAD: PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "Bartın ili Amasra ilçesinde TTK Genel Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahliye ekipleri seferber edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Umutcan ÖREN
2022-10-14 21:59:06
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