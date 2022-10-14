Amasra'da maden ocağında patlama: 14 ölü, 14 yaralı (14)



DESTİCİ: UMUTLARIMIZ VE DUALARIMIZ, KURTARILMAYI BEKLEYEN MADENCİLERİMİZ İÇİN

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Amasra'da meydana gelen patlama sebebiyle yazılı açıklama yaptı. Destici açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağımızda meydana gelen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Haberi alır almaz, Genel Başkan Yardımcımız Mahir Alay ve MKYK Üyemiz Hüseyin Uysal başkanlığındaki heyetimiz, partililerimizle birlikte, gelişmeleri yerinde incelemek ve arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere bölgeye hareket ettiler. Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamaya göre kayıplarımız ve yaralılarımız var. Kaybettiğimiz kardeşlerimize Canab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza şifa niyaz ediyorum. Umutlarımız ve dualarımız, kurtarılmayı bekleyen madencilerimiz için. Başımız sağ olsun. Allah (C.C.) yardımcımız olsun."

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, yaşanan bu üzücü olayla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Umutcan ÖREN

2022-10-14 23:04:51



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