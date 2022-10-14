Amasra'da maden ocağında patlama: 14 ölü, 14 yaralı (15)

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARTIN'A GİDİYOR

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti erteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi. (DHA)ANKARA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Umutcan ÖREN

2022-10-14 23:23:50



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