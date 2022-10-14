Amasra'da maden ocağında patlama: 14 ölü, 14 yaralı (16)



BAKAN SOYLU: 14 KARDEŞİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili "Hakikaten üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi paylaşmakta üzüntü duyduğumuz bir tabloyla karşı karşıyayız. 110 kişi, kardeşimiz bunların bir kısmı, üst kotta olanlar çıktılar, bir kısmı kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 7 kardeşimiz de hastaneye intikal halinde. 3 kardeşimiz yoğun bakımda. Diğer yaralılar da tedavi altında. Yanık olanların bir kısmının İstanbul´a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıklar gerçekleşiyor, inşallah. Öncelikle aşağıda büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Allah hem oradaki kardeşlerimizin hem aramakurtarma yapan ekiplerimizin ve tahlisiye ekiplerimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACARAli Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN

2022-10-14 23:36:35



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