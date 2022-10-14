Amasra'da maden ocağında patlama: 14 ölü, 14 yaralı (17)



SOYLU: BAŞKA YERDEN GELEN FARKLI BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMESİNİ İSTİYORUZ

Bakan Süleyman Soylu, maden ocağındaki patlamaya ilişkin farklı bilgilere itibar edilmemesi konusunda uyarı yaparak, "Aileler buralarda onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz, elde ettiğimiz tüm bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça sizlere intikal ettireceğiz. Başka yerden gelen farklı bilgilere vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Belirli saat aralıklarıyla sizlerle bilgi paylaşmış olacağız" dedi.

Riskli bölgede 49 kişinin bulunduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bu vardiyada çalışan kardeşimizin sayısı 110. Riskli bölgede, 300, 350 kodu denilen kodda çalışan kardeşimizin sayısı 44 artı 5, 49. Vali Hanım daha önce açıkladı sayıları. 110'da dahil olmak üzere kendisi çıkan var, çıkarılan var. Hastaneye intikal eden toplam sayı 21. 7 kişi de yolda 28. Bu 21 kardeşimizin şu anda 14´ü hayatını kaybetmiş durumda. Tekrar ifade etmek isterim. Bu bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızdan da farklı bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. İnşallah aşağıda aramakurtarma yapan arkadaşlarımız, bize güzel umutlu haberler verebilirler. Bütün duamız niyazımız budur" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACARAli Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN

2022-10-14 23:53:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.