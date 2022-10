Amasra'da maden ocağında patlama: 14 ölü, 14 yaralı (18)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜM ÇALIŞMALARI YERİNDE KOORDİNE EDECEĞİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir. Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim" ifadelerini kullandı.

'TEMENNİMİZ CAN KAYBININ DAHA FAZLA ARTMAMASI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır. Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Temennimiz can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir."

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP, GAZİANTEP PROGRAMINI İPTAL ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile telefonda görüşerek, maden ocağında gerçekleşen patlama ile ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi aldı. Vali Arslan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop, can kaybının artmaması temennisini ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, yarınki temel atma ve bazı toplantıları içeren Gaziantep programını maden ocağındaki patlama dolayısıyla iptal etti. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Umutcan ÖREN

