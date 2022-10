CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARTIN'A GİDİYOR

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti erteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜM ÇALIŞMALARI YERİNDE KOORDİNE EDECEĞİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir. Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim" ifadelerini kullandı.'TEMENNİMİZ CAN KAYBININ DAHA FAZLA ARTMAMASI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır. Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Temennimiz can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir."FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, yaşanan bu üzücü olayla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.SOYLU: BAŞKA YERDEN GELEN FARKLI BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMESİNİ İSTİYORUZ

Bakan Süleyman Soylu, maden ocağındaki patlamaya ilişkin farklı bilgilere itibar edilmemesi konusunda uyarı yaparak, "Aileler buralarda onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz, elde ettiğimiz tüm bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça sizlere intikal ettireceğiz. Başka yerden gelen farklı bilgilere vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Belirli saat aralıklarıyla sizlerle bilgi paylaşmış olacağız" dedi.

Riskli bölgede 49 kişinin bulunduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bu vardiyada çalışan kardeşimizin sayısı 110. Riskli bölgede, 300, 350 kodu denilen kodda çalışan kardeşimizin sayısı 44 artı 5, 49. Vali Hanım daha önce açıkladı sayıları. 110'da dahil olmak üzere kendisi çıkan var, çıkarılan var. Hastaneye intikal eden toplam sayı 21. 7 kişi de yolda 28. Bu 21 kardeşimizin şu anda 14´ü hayatını kaybetmiş durumda. Tekrar ifade etmek isterim. Bu bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızdan da farklı bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. İnşallah aşağıda aramakurtarma yapan arkadaşlarımız, bize güzel umutlu haberler verebilirler. Bütün duamız niyazımız budur" diye konuştu.MECLİS BAŞKANI ŞENTOP, GAZİANTEP PROGRAMINI İPTAL ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile telefonda görüşerek, maden ocağında gerçekleşen patlama ile ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi aldı. Vali Arslan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop, can kaybının artmaması temennisini ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, yarınki temel atma ve bazı toplantıları içeren Gaziantep programını maden ocağındaki patlama dolayısıyla iptal etti.BAKAN KOCA: 22 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra´da patlamanın yaşandığı maden ocağında yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, "Bartın´da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralılardan 8´i yoğun bakımda, 4´ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 ambulans uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1´ini Ankara´ya, 5´ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti" dedi.BAKAN DÖNMEZ: İLK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI OLDUĞU ŞEKLİNDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk değerlendirmelere göre olayın grizu patlaması olduğunu belirterek, "Ölen işçilerimize Allah´tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün 16.0000.00 vardiyasında, 18.15 sıralarında patlama hadisesi meydana geldi. Patlamanın ardından öncelikle müessesede bulunan aramakurtarma ekipleri olay yerine gitti. Sayıları Sayın Bakanımız ifade etti. Yaralılarımız var, ölülerimiz var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli kısımlarına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ancak yaya, elle müdahaleler söz konusu. Bütün aramakurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok" dedi.MHP HEYETİ BARTIN'A GİDİYOR

