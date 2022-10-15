Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (20)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BARTIN VALİLİĞİ: ÖLÜ SAYISI 25´E YÜKSELDİ

Bartın Valiliği sosyal medya hesabından, maden ocağındaki patlamada 25 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı 11 işçiden 6'sının İstanbul'a sevk edildiği belirtilen Valilik açıklaması şöyle:

"Amasra Taşkömürü Müessesine ait maden ocağında saat 18.15 sularında eksi 300 kotunda meydana gelen kazada şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25´i hayatını kaybetmiş olup, 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul´a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah´tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ali Sencer ARSLAN-Ayhan ACAR-Murat KÜÇÜK-Cüneyt ÖZFİDAN

2022-10-15 01:48:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.