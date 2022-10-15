Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (20)

BARTIN VALİLİĞİ: ÖLÜ SAYISI 25´E YÜKSELDİ
Bartın Valiliği sosyal medya hesabından, maden ocağındaki patlamada 25 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı 11 işçiden 6'sının İstanbul'a sevk edildiği belirtilen Valilik açıklaması şöyle:
"Amasra Taşkömürü Müessesine ait maden ocağında saat 18.15 sularında eksi 300 kotunda meydana gelen kazada şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25´i hayatını kaybetmiş olup, 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul´a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah´tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ali Sencer ARSLAN-Ayhan ACAR-Murat KÜÇÜK-Cüneyt ÖZFİDAN
2022-10-15 01:48:39
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