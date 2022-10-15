Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (22)

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BAKAN KOCA: CAN KAYBI 25'E ULAŞTI, TEDAVİSİ SÜREN 11 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'da meydana gelen patlamadaki son durum hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25'e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1'i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız ambulans uçaklarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi" ifadelerini kullandı. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Umutcan ÖREN

2022-10-15 02:16:35



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