Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (23)

PATLAMADAN ÖNCE DIŞARI ÇIKAN MADENCİ: EMEK CAMİASININ BAŞI SAĞ OLSUN

Bartın'da meydana gelen maden faciasında 16.00-24.00 vardiyasında çalışan ve görevi gereği patlamadan kısa süre önce ocaktan çıkan Ali Deniz, "Acımız büyük. Emek camiasının başı sağ olsun. Bir dilim ekmek uğruna hayatını feda eden tüm emekçi kardeşlerimize Allah´tan rahmet diliyorum. Ailesi ve yakınlarının başı sağ olsun. İçeriye girip çıktım. Şu an kesin bir şey söyleyemeyiz. Şu anda eksi 300350 metre kotunda meydana gelen bir kaza sonucu arkadaşlarımız hayatını kaybetti. İnşallah sağ olan arkadaşlarımız olur, sevindirici bir haberle karşılaşırız. Şu anda tahlisiye ekipleri, havalandırma sistemi devam ediyor. Uzman ekipler de var. Onların neticesinde inşallah iyi bir haber bekliyoruz." dedi.

'MADENCİNİN ALIN YAZISI'

Patlamada maden ocağında bulunan işçilerin birlikte çalıştığı arkadaşları olduğunu söyleyen ve oldukça üzgün olduğunu söyleyen Deniz, "Madencinin kaderi mi desek, alın yazısı. Her şeyde bir alın yazısı vardır. Aynı ekipte beraber çalıştığımız arkadaşlar var. Benim o an işim bitti, dışarı çıktım. Ocaktaki arkadaşlar patlama olduğunu söylediler. Ben patlama anında dışarıdaydım. Sağ kurtulan arkadaşlar bizlere bilgi verdi, biz de gereken yerleri bilgilendirdik." diye konuştu.

MADENCİ KOMŞUSUNUN OĞLU İÇİN OCAK ÖNÜNDE BEKLİYOR

Patlamayı haber alarak maden ocağına akın eden aileler arasında bulunan Sevil Darcı, madenci komşusunun çocuğu için geldiğini ve umutlu bir haber beklediklerini kaydetti. Komşusunu bu endişeli gününde yalnız bırakamadığını ifade eden Darcı, "Hepsinin sağ çıkmasını bekliyoruz. Ne olur ne gider onu Allah bilir. Komşularımız, komşu çocuklarımız var. Acı hissediyoruz. İnşallah, Allah´ımız hepsini annelerine, babalarına, eşlerine bağışlasın." dedi.

'SAĞ SALİM ÇIKMALARI İÇİN DUA EDİYORUZ'

Madendeki patlama haberini komşusunda misafirlikteyken alan Gönül Alemdar, koşarak ocak başına geldiğini ve sağ salim çıkmaları için dua ettiklerini belirterek, "Ben de komşumuzu çok sevdiğim ve değer verdiğim için geldim. Onlara misafirliğe gitmiştim orada duydum, öyle geldim buraya koşarak. Çok değer verdiğim insanlar. Allah´ım inşallah çıkarır, yavrularına bağışlar. Allah şifalarını verir dua ediyoruz. Yapacak, elimizden gelen bir şey yok. Sağ salim çıkarlar inşallah." diye konuştu. (DHA)Ali Sencer ARSLAN- Murat KÜÇÜK- Cüneyt ÖZFİDAN/AMASRA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ali Sencer ARSLAN Ayhan ACAR

2022-10-15 05:11:13



