Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak!

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Bakan Soylu, Bartın Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada 26 madencinin hayatını kaybettiğini, 58 işçinin kurtarıldığını ve halen 15 madencinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.DHA-Gündem Türkiye-Bartın

2022-10-15 06:12:38



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