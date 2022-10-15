Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı (3)



AKRABA VE KOMŞULARINI ARIYORLAR

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında dün akşam meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası işçilerin yakınları ve akrabaları, bölgede umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Akrabaları ve komşularına ulaşamayan Yıldız çifti, maden sahasında yakınlarını aradı. Ayşe Yıldız, "Acı çok büyük. Bizim komşularımız vardı. Okan Akgül, Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım; bunlar bizim komşularımız ve akrabalarımız. Bir haber alamadık. Daha çıkmadıklarını söylüyorlar. Şimdi bulamıyoruz onları ve bir haber alamadık. Ne oldu bilmiyoruz" dedi.

Hasan Yıldız ise "Gençlerimiz gitti. Hep de genç delikanlılar. Bir tanesinin çocukları ikizmiş. Bir tanesinin eşi 5-6 aylık hamileymiş" diye konuştu.

HASTANE ÖNÜNDE UMUTLU BEKLEYİŞ

Yaralanan maden işçileri de Bartın Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Yakınlarına ulaşma umuduyla hastane önüne gelenler için Kızılay ve AFAD çadırları kuruldu. Yakınlarını ilk başta bulamayanlar bazı kişiler, yaralanan işçilerden İstanbul´a sevk edilenler olduğunu öğrenince rahat nefes aldı.

EŞİNİN ÇİZMESİYLE İYİ HABERİ BEKLEDİ

Bir kadın ise yoğun bakımda tedavi gören eşinin çizmesiyle hastane önünde üzüntü içinde bekledi. Acı haberin ulaştığı kimi madenci yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

YARDIM İÇİN GELDİ, YEĞENİNİ ÖĞRENDİ

Hastaneye madenci yakınlarına yardım etmek için geldiğinde yeğeninin de patlama sırasında ocakta olduğunu öğrenen Kamil Baykal, "Madenci kardeşlerimin acısına dayanamadım buraya geldim. Yeğenimin hastanede olduğunu burada öğrendim. Onu İstanbul´a göndermişler. Sevinçli haber aldık Allah´a çok şükür" dedi.

Hastane önünde hastasını beklerken patlamanın yaşandığını öğrenen emekli maden işçisi Hasan Çetin, "Allah herkese şifalar versin, sabır versin. Yapacak bir şey yok. Ben de oradan emekliyim. 20 sene çalıştım orada. Hiçbir şey hissetmemek mümkün değil. Oraya girdiğin zaman çıkma garantin yok. Cenab-ı Allah korursa taş arasında kalırsın bir şey olmaz. Allah herkesin ailesine sabır versin" diye konuştu. Ergün AYAZAlişan KOYUNCUMurat KÜÇÜKAyhan ACARAli Sencer ARSLANCüneyt ÖZFİDAN/ AMASRA (Bartın), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Murat KÜÇÜK-Ayhan ACAR-Ali Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN

2022-10-15 12:18:26



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