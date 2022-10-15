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Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı (4)

DHA

Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı (4)


'11 YARALIMIZ HASTANELERDE'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madenci sayısının 40'a çıktığını açıkladı. Bütün kurumların seferber olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Dün saat 18.15 civarında burada Amasra müessesesinde bir patlama meydana geldi ve o patlamanın meydana geldiği saatten itibaren hem milletimiz hem burada bu saatten itibaren birlikte olduğumuz madencilerimiz, onların aileleri ve Türkiye'de bu mesleği yapan bütün madencilerimizin hem gözleri hem kulakları hem kalbi buradaydı. Türkiye'nin birçok yerinden arama kurtarma için bütün kurumlarımız hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığı'mızın bütün kurumları hem yardımcı ve destek hizmetleri için burada bulunan bütün kurumlarımız, ambulans uçaklarından buradaki tüm sağlık personelimize kadar herkes seferber oldu. Arzu eder ve isterdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Ancak bu saatten itibaren yapılan çalışmalarda hakikaten 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük bir çaba sarf edildi. Olay olduktan sonra da mümkün olduğunca kamuoyunu, milletimizi, sizleri doğru bilgilendirmeye, zamanında bilgilendirmeye çalıştık. Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk ve yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz, arama kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. Hepsine minnettarız ve 40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık" dedi.
Patlamada yaralanan madencilerin durumuyla ilgili de bilgi veren Soylu, şöyle devam etti:
"11 yaralımız da hastanelerde, 6'sı yine Sağlık Bakanlığı'mızın ambulanslarıyla İstanbul'da Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde; 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesi'nde, 2'si ise özel hastanede, 1'i taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü de arama-kurtarma sonucu yine arkadaşlarımızın gayretleriyle kurtarılmış oldu. 1 madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. Şu anda hem orada arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar aşağıda da devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. Burada özellikle bu çalışmaların başından itibaren ailelerle birlikte buradaydık. Onlar hastanedeydiler, ateş düştüğü yeri yakar. Büyük acıları oldu. Burada mesai arkadaşlarının büyük acıları oldu, Allah hem milletimize hem ailelerine hem mesai arkadaşlarına hem de tüm madencilerimize, ülkemize sabır versin. Başsağlığı diliyoruz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-10-15 12:41:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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