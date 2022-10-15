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Bartın'da maden faciası; Bakan Dönmez'den açıklama (7)

DHA

Bartın'da maden faciası; Bakan Dönmez'den açıklama (7)


'1 KİŞİ DIŞINDA BELİRSİZLİĞİNİ KORUYAN YOK'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlamayla ilgili, "Arama-kurtarma çalışmalarında hemen hemen sona yaklaşmış durumundayız. 1 ismin dışında belirsizliğini koruyan başka bir şahsımız yok, en büyük üzüntümüz 40 kardeşimizin rahmeti rahmana kavuşmasıdır. Rabb'im şehitlerin mekanını cennet eylesin. Aramakurtarma çalışmalarını başta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun tahlisiye ekipleri yaptı. Aslında kendi arkadaşlarını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Burada sizinle paylaşamayacağım çok trajik üzüntülü hadiseler yaşandı. Sevinçler de yaşandı zaman zaman. Kaybolduğu sanılan, saatlerce aranan arkadaşlarımızın bulunması gibi bazı durumlar da oldu. O arkadaşların, bir arkadaşlarını canlı çıkarma durumundaki sevincini de biz burada yaşamış olduk. Yeri geldi onlarla birlikte sevindik, yeri geldi onlarla birlikte üzüldük. Şu anda aşağıda ekiplerimiz teknik emniyet ekiplerimiz gerekli kontrollerini yapıyorlar belirsizliğini koruyan bir arkadaşımızı da arama çalışmaları devem ediyor. Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı ve sabah saatlerinde de ekiplerimiz giderek bu 14 kardeşimizi o bölgeden çıkardılar. Yerlerini de bildiğimizi ifade etmiştik. Şimdi yine yangının izole edilmesi ve soğutulması ile ilgili çalışmalarımız bir yandan devam ediyor" diye konuştu. 
'BURADA KARDEŞLERİMİZLE HELALLEŞTİK AMA ARKASINI GETİREMEDİK'
Yaklaşık 3 hafta önce madene ziyarete geldiklerini de anlatan Bakan Dönmez, duygusal anlar yaşayarak, gözyaşlarını tutamayıp, "Şu anda biz kuyu başındayız, bu olay buradan 350 metre derinlikte, aşağıda oldu. 2,5 kilometre de uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan önce gelme şansımız yok, yerin altından. Bu zorluklara rağmen, bu çalışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada biz Türk-İş başkanımızla birlikteydik bu kardeşlerimizle. Helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları rabbim bize yaşatmaz" dedi. 
BAKAN BİLGİN: ACIYI HEPİMİZ HİSSEDİYORUZ
Büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Bu acının üzerine konuşmak çok zor, ateş düştüğü ocağı yakar ama bugün bu acıyı hepimiz hissediyoruz. Ben bu zor dönemde ateş karşısında, yerin altında mücadele eden arkadaşlarını kurtarmak için mücadele eden işçi kardeşlerimize, onların mücadelesine saygı duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Milletimizin acısı büyük, madencilerimizin acısı büyük. Emekçilerimizin böyle bir acıyla, onlarla karşılaşmak, onların yanında olmak çok hüzün verici bir şey. Allah yakınlarına sabır versin, madencilere sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.
TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: 5 BİNE YAKIN ŞEHİDİMİZE 40 KARDEŞİMİZ EKLENDİ
Gereken her türlü çalışmayı sürdürdüklerini anlatan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise "3 hafta evvel buradaki işçi arkadaşlarım, 'Bakan bey burayı ziyaret edecek, sen de gelir misin?' dediler, biz de bakan beyle birlikte buraya geldik. Madencilerin sıkıntıları, problemleri ne varsa bakan beye intikal ettirdik. Maalesef aradan 3 hafta geçti ve bugün de bu olayla ilgili buradayız. Bu bölgede bugüne kadar 5 binin üzerinde şehit var. 40 tane kardeşimiz buna eklendi. Burada iki tane sendika başkanı da burada, bugün cenazelerimiz var. Cenazelerimizi bugün defnedelim. Ben dün akşam olay olduktan 2 saat sonra buradaydım. Bakanlarımla beraber takip ettik. Aramakurtarma ekiplerinin en uzman olduğu bölge burası. Türkiye'de nerede bir iş kazası varsa biz işçiler bu bölgeden destek alıyorduk ama maalesef başımıza böyle bir olay geldi. Cenazelerimizi defnedelim ondan sonra bakanlarımızla birlikte nedir, ne değildir ortaya koyar, daha detaylı konuşma imkanı buluruz. Ben ailelerimize başsağlığı diliyorum. Son olur, diye arzu ediyorum ama maalesef son olmuyor. İnşallah son olur" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-10-15 13:27:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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