Bartın'da maden faciası; 2 madenci toprağa verildi (8)

SON YOLCULUĞA UĞURLANDILAR
Amasra'da, maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Mercan (27), Amasra'ya bağlı Makaracı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Mercan´ın, 2019 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu´nda işe girdiği öğrenildi.
Maden işçisi Mehmet Kara (42) ise Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde öğle vakti defnedildi. TTK Amasra Müessesesi Müdürlüğü´nde 2009 yılında işbaşı yapan Mehmet Kara´nın, 1 haftadır yıllık izinde olduğu, dün 16.00-24.00 mesaisine gittiği öğrenildi. Cenazede Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve kızı Ayşe Melek ve oğlu Efe Kara (18), Mehmet Kara'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR-Ali Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN
2022-10-15 14:04:18
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