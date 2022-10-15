Bartın'da maden faciası; 2 madenci toprağa verildi (8)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SON YOLCULUĞA UĞURLANDILAR

Amasra'da, maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Mercan (27), Amasra'ya bağlı Makaracı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Mercan´ın, 2019 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu´nda işe girdiği öğrenildi.

Maden işçisi Mehmet Kara (42) ise Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde öğle vakti defnedildi. TTK Amasra Müessesesi Müdürlüğü´nde 2009 yılında işbaşı yapan Mehmet Kara´nın, 1 haftadır yıllık izinde olduğu, dün 16.00-24.00 mesaisine gittiği öğrenildi. Cenazede Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve kızı Ayşe Melek ve oğlu Efe Kara (18), Mehmet Kara'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR-Ali Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN

2022-10-15 14:04:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.