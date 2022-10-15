Bartın'da maden faciası; 1 madenci daha toprağa verildi (9)

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BAKAN DÖNMEZ, CENAZEYE KATILDI

Amasra´da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren maden işçisi Berkay Pınaroğlu (23) için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda kişi katıldı. Berkay Pınaroğlu´nun babası Nazif Pınaroğlu, cenazede gözyaşı döktü. Muratbey köyünde toprağa verilen Berkay Pınaroğlu'nun, 2019´daki işçi alımı ile TTK´da çalışmaya başladığı öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

2022-10-15 14:53:35



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