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Bartın'da maden faciası; Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama (10)

DHA

Bartın'da maden faciası; Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama (10)


'EN SON 41'İNCİ İŞÇİMİZE ULAŞTIK'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra´da patlamanın yaşandığı maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu. AFAD'ın koordinasyon toplantılarını düzenlediği TIR'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, durumu netleşmeyen işçinin de cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Hayatını kaybeden madencilerin sayısının 41'e yükseldiğini aktaran Erdoğan, "Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Amasra Maden Ocağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması sebebiyle fevkalade milletçe üzgünüz. Patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Madenden yaralı olarak kurtulan ve halen tedavisi devam eden işçilerimize Rabb'imden acil şifalar diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Devletimiz madenin eksi 300 ve eksi 350 kotlarında yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber etmek suretiyle kaza mahallindeki çalışmalara başlamıştır. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken bir yandan da yaralı işçilerimiz ambulans helikopter ve uçak ambulanslarla çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza nakledilmiştir. Türkiye Taşkömürü İşletmeleri'nden AFAD'a ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'mız, Çalışma Bakanlığı'mız derhal olay yerine gelerek başlatılmış olan çalışmaların koordinasyonunu yürütmüşlerdir. Biz de patlama haberi aldığımız andan itibaren sürekli olarak İçişleri bakanımla irtibat halinde olduk, gece boyunca sürekli telefon görüşmelerimizi sürdürdük ve yapılması gereken atılması gereken adımları da sürekli atmanın gayreti içerisinde olduk. Ayrıca bugünkü Diyarbakır programımızı iptal ederek Amasra'ya gelip çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Şu andaki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı ve en son 41'inci işçimize ulaştık. Tabi o da rahmetli olmuş ve 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı, böylece 41 olmuş oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah mekanları cennet olsun" diye konuştu.
'MADEN KAZALARINI TARİHE GÖMMEK İÇİN ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ'
Madenlerde yaşanan iş kazalarının önüne geçmek için yerli ve milli imkanların seferber edileceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Her konuda olduğu gibi çalışma hayatında da önce insan, diyoruz. İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir. Bu anlayışla maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlerin olduğu kazaların yaşanıyor olmasını tabi ki kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz. Gerek bakanım gerek sendika başkanım ve bu alandaki sendika kolunda faaliyet gösteren arkadaşlarımız şurada son 1 ay içerisinde ocağa indiler, orada yerinde tetkiklerini yaptılar ve şu anda bizim mevcut bu tür ocaklarımızın içerisinde Amasra Kömür İşletmeleri, bizim şu anda en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabi değerli arkadaşlar birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım. Teknolojinin kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz. Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda da bize ihtiyacımız olan yapısal değişimi sağlamakta yeterli olacağın inanıyorum. Bir kez daha Amasra Maden Ocağı'ndaki elim kazada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."
'MADEN ŞEHİTLERİNİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU'
Maden şehitlerinin geride bıraktıkları yakınlarına maddi ve manevi destek sunacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Rabb'imden ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Bu vesileyle özellikle ilk etapta bir karar daha aldık; o da 500 artı 500 olmak üzere, devlet ve ilgili bakanlıklarımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında yine bir diğer bakanlığımız olan Çalışma Bakanlığı'mız 100, Aile Bakanlığı'mız da 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere bu desteğimizi vermiş olacağız. Ayrıca devlet olarak yapmamız gereken yardımı, desteği de hemen kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, patlamada yaşamını yitiren madenciler için dua etti. (DHA)Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ AMASRA (Bartın), (DHADHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-10-15 16:39:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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