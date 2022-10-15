Bartın'da maden faciası; Akşener'den taziye ziyareti (11)

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AİLELERİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, maden ocağı faciasının yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesine geldi. Akşener, patlamada hayatını kaybeden işçilerden Rıdvan Acet ve Gürdal Serenli'nin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Akşener, işçilerin yakınlarının acısını paylaştığını dile getirdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın

2022-10-15 16:41:14



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