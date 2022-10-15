Bartın'da maden faciası; 1 hafta önce baba olmuş (12)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



2 GÜN ÖNCE İZİNDEN DÖNMÜŞ

Amasra'daki maden faciasında yaşamını yitiren Aziz Köse'nin (28), 2019'da işe başladığı, geçen yıl evlendiği ve 1 hafta önce baba olduğu öğrenildi. Köse'nin, baba olduğunda, kucağında bebeğiyle fotoğrafını sosyal medyadan 'Canım oğlum, ailene hoş geldin' notuyla paylaştığı görüldü. Aziz Köse'nin patlamadan 2 gün önce izinden dönüp, işe başladığı öğrenildi.

TABUTUNUN ÜZERİNE BARETİ KOYULDU

Öte yandan maden işçisi Serhat Kahraman'ın (34) cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi. Anne Sebahat ve kardeş Ezgi Kahraman, üzerinde işçi bareti ve Türk bayrağı bulunan Kahraman'ın tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Serhat Kahraman'ın cenazesi, Cemaller Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Cemaller köyü aile mezarlığında defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Sinan KABATEPE-Yasin ALDEMİR

2022-10-15 17:10:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.