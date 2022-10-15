Bartın'da maden faciası; arama- kurtarma çalışmaları tamamlandı (13)

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BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki aramakurtarma çalışmalarının tamamlandığını Twitter'daki hesabından duyurdu. Bakan Dönmez, "Bartın´da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın´ımızın yanındayız. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın

2022-10-15 17:12:15



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