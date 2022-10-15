Bartın'da maden faciası; Oktay ve Kılıçdaroğlu cenaze namazına katıldı (15)



FUAT OKTAY: ÇOK ELİM BİR KAZA YAŞADIK

Amasra'da maden ocağı faciasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası Rıdvan Acet (41), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun da katıldığı cenaze namazının ardından Kazpınar köyü mezarlığında toprağa verildi. Acet´in Türk bayrağına sarılı tabutu, Oktay ve Kılıçdaroğlu tarafından omuzlanırken, dualarla mezarlığa taşındı.

Cenaze sonrası konuşan Fuat Oktay, "İman ediyoruz ki Allah´tan geldik, dönüşümüz de Allah´a olacaktır. Çok elim bir kaza yaşadık. Yüreğimiz yandı. Türkiye´nin yüreği yandı. İnsanlığın yüreği yandı. Hepimizin acısı çok taze. Allah kaybettiğimiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin. 41 kardeşimizi kaybettik, Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Biliyoruz, ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz devlet olarak sonuna kadar bugüne kadar nasıl olduysa bugün de sonuna kadar bu kardeşlerimizin yakınlarının, eşlerinin, çocuklarının yanında olacağız. Emrullah da burada, Ebru da burada; onlar artık bize emanettir. Devlet olarak biz gereğini yapacağız. Her birimiz de sonuna kadar çalışıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin" dedi.

Maden işçisinin oğlu Emrullah Acet ise babasının mezarı başında taziyeleri kabul etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ali Sencer ARSLAN

2022-10-15 17:58:44



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