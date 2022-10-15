Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu'dan maden işçilerinin ailelerine taziye ziyareti (18)

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BAKAN SOYLU, AİLELERE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın meydana geldiği maden ocağında incelemelerde bulunduktan sonra, hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bartın Amasra'da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden hemşerilerimiz; Öner Yıldız'ın Kaleşah Mahallesi'ndeki, Rıdvan Acet'in Kazpınar Köyü'ndeki, Emrah Kaya'nın Kaman Köyü'ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını âlî eylesin." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Düzgün DENİZ

2022-10-15 21:51:30



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