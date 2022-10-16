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Bartın'daki maden faciası; Bakan Bozdağ hastanede işçileri ziyaret etti (2)

DHA

Bartın'daki maden faciası; Bakan Bozdağ hastanede işçileri ziyaret etti (2)


`KURTULDUĞUMUZA SEVİNEMİYORUZ´ 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Devlet Hastanesi´nde yaralanan maden işçilerini ziyaret etti. Bakan Bozdağ, tedavisi devam eden maden işçileri hakkında bilgi aldı. Tedavisi devam eden nakliyat servisinde çalıştığını belirten maden işçisi Sezgin Çelen nasıl kurtulduğunu anlatarak, "Üzgünüz tabi çok üzgünüz, sevinemiyoruz yani. Arkadaşlarımızla sohbet ettik çıkamamaları" derken sesi titreyip, gözleri doldu. Bakan Bozdağ ise, "Allah onlara rahmet eylesin. Tabi böyle bir olay siz ne kadar sakin kalsanız bir sürü can gidince onu hissediyorsunuz. İnşallah bundan sonra başkaca kazalar olmasın. Elbette tedbirler daha da geliştirildi. Geçmişte de olmuştu Soma´da, Ermenek´te, Zonguldak´ta o zaman iş güvenliği kanunlarını değiştirdik, bir sürü tedbir alındı" diye konuştu.  (DHA) 
 DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ali Sencer ARSLAN-Ayhan ACAR-Murat KÜÇÜK
2022-10-16 13:03:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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