Bartın'daki maden faciası; ocakta üretime ara verildi, savcı sayısı 5´e çıkarıldı(3) 



'BU İŞLER BİTİNCEYE KADAR KÖMÜR ÜRETİMİNE DE ARA VERİYORUZ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra´da patlamanın yaşandığı maden sahasında koordinasyon merkezinde görüştükten sonra ortak açıklamada bulundu.

Bakan Dönmez yangının kısmi olarak devam ettiğini belirterek, "Dün itibariyle 41 kardeşimizin cenazesini çıkarttığımızı belirtmiştim. Bugün itibariyle teknik ve güvenlik ekiplerimiz kısmi devam eden yangınla mücadeleye devam ediyor ve o alanı komple kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi. Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor arkasında da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı kontrol altına alacağız. Sonrasında tesisin yeniden üretime hazırlanması için oluşan hasarları tespiti ve bunların yeniden düzenlenmesi gibi işlemler devam edecek. Tabii ki bu işler bitinceye kadar Amasra müessesemizde kömür üretimine de ara veriyoruz" dedi.

SAVCI SAYISI 5´E ÇIKARILDI

Bakan Bozdağ tedbirlerin bundan sonra geliştirilerek uygulanmaya devam edeceğini ifade ederek, "Amasra maden ocağımızda yaşadığımız kaza hepimizi üzdü. Büyük bir acı, tabii ateş düştüğü yeri yakar, şehit olan 41 kardeşimizin mekanları cennet olsun, ailesine sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızın da büyük kısmı taburcu edildi. Tabii bu kazaların olmaması en büyük dileğimiz, bu kazaların olmaması için hükümetlerimiz ciddi tedbirler aldı. Bu tedbirler de bundan sonra geliştirilerek, uygulanmaya devam edilecektir. Kazanın olduğu andan itibaren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Enerji Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız diğer ilgili kurumlarımız işçilerimizin sağ salim çıkartılması için sürekli olay yerinde oldular. İşçilerimizin kurtarılmasında görev yapan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu

Soruşturma başladığını ve 3 olan görevli savcı sayısının 5´e yükseldiğini açıklayan Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulması çok önemli. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımız kazanın soruşturulması için adli tahkikatı başlattı. Amasra Cumhuriyet Savcılığı da bu tahkikatı yürütüyor. İlk önce 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi, ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin artması nedeniyle sayı 5´e çıkarıldı. Şu anda 5 savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir. Buradan açıkça şunu ifade etmek isterim, bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa, bunların hepsi bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç maddi hakikati bütün gerçekleriyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik varsa bu kim ya da kimden kaynaklanıyorsa, hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddütü olmasın, olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız harekete geçmiştir. Hem adli tahkikat başlatmış hem de adli tıptan görevlendirilen uzmanlarla çalışmalar koordine edilmiştir. Hem savcılığımıza hem de adli tıptan gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii bundan sonra biz de bütün Türkiye gibi bu tahkikatı yakından takip edeceğiz. Şu anda içeride soğutma çalışmaları henüz bitmediği için delil tespiti yapma henüz mümkün değil, ancak bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri neyse titizlikle yerine getirilecektir ve maddi hakikat bütün gerçekliği ile ortaya çıkacaktır." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-16 13:38:55



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