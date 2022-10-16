Bartın'daki maden faciası; 5 işçi toprağa verildi (4)



AYNI GÜN İŞE BAŞLAYAN 3 ARAKADŞ İÇİN YAN YANA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Amasra'daki maden faciasında yaşamını yitiren yaşları 30 ile 35 arasında değişen Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım ve Okan Akgün için Ahatlar köyünde, okul bahçesinde birlikte cenaze töreni düzenlendi. 2019 yılında, aynı anda Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde işe giren ve aynı köyde yaşayan 3 arkadaşın, Türk bayraklarına sarılı tabutlarının yanında yakınları gözyaşı döktü. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, maden işçilerinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 3 arkadaşın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

`DÜĞÜNÜNÜ YAPIYORUM OĞLUMUN´

Amasra´da maden patlamasında hayatını kaybeden maden işçisi Berkay Kesim´in (25) cenazesi ise Bartın´a bağlı Epçiler köyüne getirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da cenaze törenine katıldı. Motosiklet tutkunu madencinin ailesi, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Anne Gülşen ve kız kardeşi Beyza Kesim ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Gülşen Kesim, "Düğünü var benim yavrumun, düğününü yapıyorum oğlumun. Allah´a emanet ol yavrum. Düğünü var benim yavrumun, herkesi çağırdı yanına" diyerek oğlunun tabutuna sarıldı. Epçiler Köyü Merkez Camii´nde kılınan öğle namazının ardından, Bakan Bozdağ ve cenazeye katılanlar mezarlığa yürüdü. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Berkay Kesim toprağa verildi.

Maden faciasında hayatını kaybeden Remzi Özçelik (25) için ise Mamak köyünde cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da cenaze törenine katıldı. Remzi Özçelik'in cenazesi kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Murat KÜÇÜK-Sencer Ali ASLAN-Ayhan ACAR

2022-10-16 15:15:02



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