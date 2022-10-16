Bartın'daki maden faciası; bakanlar madencinin cenazesine katıldı (6) 

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MADENCİ İBRAHİM KÖSE TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden felaketinde yaşamını yitiren İbrahim Köse, Esbey köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Köse için düzenlenen cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. İkindi namazına müteakiben köy camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına yakınlarının ve 3 bakanın omuzlarında İbrahim Köse'nin Türk bayrağına sarılı tabutu köy mezarlığına taşındı. Köse'nin cenazesi toprağa verildi. (DHA)Murat KÜÇÜK/AMASRA,(Bartın), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Murat KÜÇÜK

2022-10-16 19:14:01



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