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Bartın'daki maden faciası; GMİS Başkanı Yeşil´den açıklama (7)   

DHA

Bartın'daki maden faciası; GMİS Başkanı Yeşil´den açıklama (7)   


'RİSKLER ORTADAN KALKTIKTAN SONRA OCAKLARIMIZ ÜRETİME BAŞLAYACAKTIR' 
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, sorumluların bulunması konusunda adli soruşturmanın sürdüğünü, sendika olarak da konunun takipçisi olduklarını belirterek, "Bu konu hakkında araştırılacak her şeyin içinde Genel Maden İş Sendikası olacaktır. Bu işin sorumluları hakkında, nedenleri hakkında yapılacak çalışmadan sonra bütün kamuoyu da bilgilenecektir." dedi. 
Yeşil, yangının söndürülmesinin ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte üretimin yeniden devam edeceğini söyleyerek, şöyle dedi: 
"Bizler de sendika olarak bunun takipçisi olacağız. Bugün itibariyle patlama olan ocağımız hem başından hem dibinden kapatılarak oradaki açık yangının söndürme çalışmaları yapılıyor. En yakın zamanda da bütün riskler ortadan kalktıktan sonra ocaklarımız üretime başlayacaktır. Burada bilimsel bir sonuç ortaya koymadığımız sürece şu oldu bu oldu gibi bir şey deme şansımız yok. Çalışmalar sürüyor. Adalet bakanımız da geldi. 5 tane savcı konuyu araştırıyor. Sorunlar ve sorumlular bir an önce ortaya çıkacaktır. Biz de takipçisiyiz. 6 yaralımız İstanbul'da onları yakinen takip ediyoruz. Buradaki hastanelerde şu anda 5 kişi var. 1 arkadaşımız taburcu oldu." (DHA)Murat KÜÇÜK-Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Murat KÜÇÜK-Ayhan ACAR
2022-10-16 19:16:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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