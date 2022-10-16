Bartın'daki maden faciası; Bakan Koca'dan yaralı işçilerle ilgili açıklama (8)

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BAKAN KOCA, YARALI İŞÇİLERİN SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın Amasra'da meydana gelen maden ocağındaki patlamada yaralanan işçilerin son durumuna ilişkin, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var" açıklamasında bulundu. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Düzgün DENİZ

2022-10-16 20:30:33



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