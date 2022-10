O madenci eşi DHA'ya konuştu: Yüreğimiz ağzımızda bekledik 

Ali Sencer ARSLAN/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada yaralanan eşi Burak Sümertaş'ı (27), teslim edilen çizmesi ile hastanede kapısında bekleyen Ceren Sümertaş (26), "Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi. Eşimin çizmesiydi, bana teslim ettiler. Diğer ayağı ağrıdığı için ambulansta çıkarmışlar. O yüzden diğeri yok" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki maden ocağında 14 Ekim'de grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi tedavi altına alındı. Patlamadan sonra ocaktan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne getirilen madenci Burak Sümertaş'ın eşi Ceren Sümertaş, önce sahada ardından hastane önünde beklemeye başladı. Eşinin çizmesi ile beklediği sırada dikkati çeken Ceren Sümertaş, DHA'ya konuştu.

'NEFES ALMATA BAŞLAYINCA BİRAZ YÜRÜMÜŞ'

Eşinin ilk çıkanlardan biri olduğunu belirten Ceren Sümertaş, "Şu an çok şükür iyi, normal odaya alındı. Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi. Eşimin çizmesiydi, bana teslim ettiler. Diğer ayağı ağrıdığı için ambulansta çıkarmışlar. O yüzden diğeri yok. Şehitlerimizin yakınlarının başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Çizmeyi atmadığını ifade eden Sümertaş, "Vücudunda herhangi bir şey yok. Maskesini takmış. Nefes almaya başlayınca biraz yürümüş. Öyle anlatıyor. Çok arkadaşını görmüş, biraz onları düşünüyor. İhmal diyoruz sonuçta ecel. Çizme şu an evde, atmadım. Kendisi isterse atarım" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-10-17 09:27:13



