Bartın'daki maden faciası soruşturmasında arama ve el koyma işlemleri tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'daki maden faciası soruşturmasında arama ve el koyma işlemleri tamamlandı

DHA

Bartın'daki maden faciası soruşturmasında arama ve el koyma işlemleri tamamlandı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'ın Amasra ilçesindeki maden faciası ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen özel ekibin, olayın yaşandığı bölgedeki arama ve el koyma işlemlerini tamamladığı bildirildi. 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 41 kişinin yaşamını yitirmesi, 11 kişinin de yaralanması ile ilgili soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Bartın Emniyet Müdürlüğü'nce uzman personelden oluşan özel bir ekip görevlendirildi. Emniyet'ten yapılan açıklamada, olayın yaşandığı bölgedeki arama ve el koyma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el konulduğu ifade edilerek, "Maden kazası sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 5 cumhuriyet savcısı ile 4 bakanlık müfettişinin görev aldığı soruşturma tahkikatı kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nce uzman personellerden oluşan özel ekiple soruşturma kapsamında tüm arama ve el koyma işlemleri tamamlandı. Olayın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince el konuldu" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2022-10-17 11:54:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez: Yangın giderek şiddetini azaltıyor
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Yangın giderek şiddetini azaltıyor
Vardiya değişikliği talebini kabul etmedi, patlamadan kurtuldu
YEREL HABERLER Vardiya değişikliği talebini kabul etmedi, patlamadan ...
(Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ...
Bakan Dönmez'den Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez'den Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ...
(Görüntülü) O MADENCİ EŞİ DHA&#039;YA KONUŞTU YÜREĞİMİZ AĞZIMIZDA BEKLEDİK
YEREL HABERLER (Görüntülü) O MADENCİ EŞİ DHA'YA KONUŞTU ...
O madenci eşi DHA'ya konuştu: Yüreğimiz ağzımızda bekledik 
YEREL HABERLER O madenci eşi DHA'ya konuştu: Yüreğimiz ağzımızda ...
Bartın'daki maden faciası; Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı maden işçilerini hastanede ziyaret etti/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bartın'daki maden faciası; Cumhurbaşkanı Erdoğan, ...
Maden ocağında hayatını kaybeden oğlunun gülümsemesi aklından çıkmıyor
YEREL HABERLER Maden ocağında hayatını kaybeden oğlunun gülümsemesi ...
Üçüncü çocuğunu kucağına almayı beklerken madende hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üçüncü çocuğunu kucağına almayı beklerken madende ...
Bartın'daki maden faciası; Bakan Koca'dan yaralı işçilerle ilgili açıklama (8)
YEREL HABERLER Bartın'daki maden faciası; Bakan Koca'dan yaralı ...
(Görüntülü) BARTIN&#039;DAKİ MADEN FACİASI; GMİS BAŞKANI YEŞİL?DEN AÇIKLAMA (7)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; GMİS ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Amasra'daki maden ocağında incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Amasra'daki maden ...
Bartın'daki maden faciası; GMİS Başkanı Yeşil´den açıklama (7)   
YEREL HABERLER Bartın'daki maden faciası; GMİS Başkanı Yeşil´den ...
Bartın'daki maden faciası; bakanlar madencinin cenazesine katıldı (6) 
YEREL HABERLER Bartın'daki maden faciası; bakanlar madencinin ...
Madendeki patlamada hayatını kaybeden Ramazan Özer ve Soner Ak, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Madendeki patlamada hayatını kaybeden Ramazan Özer ve ...
GMİS Genel Başkanı Yeşil, Amasra'daki maden ocağındaki çalışmalara ilişkin konuştu:
YEREL HABERLER GMİS Genel Başkanı Yeşil, Amasra'daki maden ...
AK Parti'li Keşir'den patlamada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine taziye ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti'li Keşir'den patlamada hayatını kaybeden ...
(Görüntülü) BARTIN&#039;DAKİ MADEN FACİASI; BAKANLAR MADENCİNİN CENAZESİNE KATILDI (6)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; BAKANLAR ...
Maden ocağındaki patlamada 4 sakinini kaybeden köyde hüzün hakim
YEREL HABERLER Maden ocağındaki patlamada 4 sakinini kaybeden köyde ...
Yeni evine eşya yerleştirmek için değiştirdiği vardiyada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yeni evine eşya yerleştirmek için değiştirdiği ...
(Görüntülü) DEVA PARTİSİ LİDERİ BABACAN AMASRA&#039;DA MADEN OCAĞI PATLAMASI İLE İLGİLİ KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEVA PARTİSİ LİDERİ BABACAN ...
(Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ MADEN İŞÇİSİ BERKAY KESİM&#039; İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ MADEN İŞÇİSİ BERKAY ...
(Görüntülü) BAKANLAR SOYLU VE DÖNMEZ AHATLAR KÖYÜNDE 3 MADENCİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI (EK)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKANLAR SOYLU VE DÖNMEZ AHATLAR KÖYÜNDE ...
Bartın'daki maden faciası; 5 işçi toprağa verildi (4)
YEREL HABERLER Bartın'daki maden faciası; 5 işçi toprağa verildi (4)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.