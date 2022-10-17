Madenci 8 arkadaşıyla çektirdikleri fotoğrafı paylaşıp, 'Geriye bir ben kaldım' yazdı (2)



YILLIK İZNE ÇIKMASAYDI, OCAĞA GİRECEKTİ

Maden ocağında 2009 yılında işe giren vardiya amiri Gürkan Yıldırım (36), "Ben 2009 yılında Amasra Müessesine kura ile mülakatla işe girdim. 2009 yılından bu yana Amasra´da çalışıyorum. Yaklaşık 3-4 senedir de ocakta çavuş olarak çalışıyorum. Olay olmadan bir hafta önce yıllık izne ayrılmıştım. Olayın olduğu gece biz köyde oturuyorduk. Telefonla bizim işçi arkadaşlarımızdan birisi aradı, 'Amasra'da patlama oldu' dediler, biz de buradan yola çıktık. Zaten o vardiyadaki herkes benim arkadaşlarım, ben izinde olmasaydım ben de orada olacaktım" dedi.

Olayın öğrenince ocağa gittiğini söyleyen Yıldırım, ''Ben yoldayken ocakta çalıştığım arkadaşlarımın aileleri beni aramaya başladı. Onlara bir şey diyemedim. Amasra´da apar topar üzerimizi değiştirerek, ocağa girdik. Orada yaralı olanları ve vefat edenleri gördük. Sonra bizim çalıştığımız üretim yerine vardık. Orası zaten daha da kötüydü, yani o anda ilk başta yaralılar zaten çıkartılmıştı, biz de çıkarttık. Hepsi benim vardiya mesai arkadaşımdı. Yıllık izinde olmasaydım ben de orada olacaktım. Onlardan 17 kişi sürekli birlikte çalıştığım arkadaşlarımdı. Olay olduktan sonra herkes beni aramaya başladı. İnsanlar beni merak ediyordu. Ben de sosyal medyada 1 ay önce çektiğimiz fotoğrafı paylaştım. 9 kişiden orada 7 kişi hayatını kaybetti, 1´i yaralı bir de ben vardım" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-17 12:45:54



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