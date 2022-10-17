Maden ocağına ilk ulaşan sağlıkçılar, 'yaşatma' mücadelesini anlattı (2)



PATLAMADA 6 ARKADAŞINI KURTARDI, YAŞAMINI YİTİRDİ

Amasra´daki patlamada sağ kurtulan Yener Saygın´ın geri dönerek 6 yaralı arkadaşını kurtardığı, daha sonra ocakta yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yener Saygın'ın babası emekli madenci Faik Saygın (72), "Kazanın olduğu gün Yener'in mesaisi yokmuş, şefini aramış 'Ben 16.00-00.00 mesaisine gelmek istiyorum' demiş. Kazadan sonra yeryüzüne çıkmadan asansörün binileceği kuyu dibinden geri dönerek, 6 arkadaşını kurtarmış. Ama o sırada gaz maskesini düşürmüş. Ben de emekli madenciyim ben de Amasra´da çalıştım. Yener, 2015 yılında buraya gireceğim, dedi. Ben de bir şey demedim. Sonra işe başladı. Yener işine bağlı bir insandı. Normal zamanda iş yerinde bir arıza çıksa hemen giderdi. Meraklıydı." dedi.

Yener Saygın´ın ağabeyi Ömer Saygın (52) ise, "Yener değişik sektörlerde çalıştı. En sonunda madende işbaşı yaptı. Biz de izin verdik. Yener çok cesur bir çocuktu, gözü karaydı. Biz o gece Yener´i aradık. Ulaşılamıyordu. Biz de o andan itibaren anlamıştık. Yener´in geriye dönerek, 6 arkadaşını kurtardığını öğrendik, büyük bir kahramanlık örneği göstermiş" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-17 17:30:59



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