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Maden faciasında bir oğlu ölen, bir oğlu yaralanan anne ayrı vardiyalara gitmelerini istemiş

DHA

Maden faciasında bir oğlu ölen, bir oğlu yaralanan anne ayrı vardiyalara gitmelerini istemiş


Ayhan ACARAli Sencer ARSLAN/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan grizu faciasında yaşamını yitiren Soner Ak (32) ile yaralanan İzzet Ak (43) kardeşlerin annesi Fadime Ak (73), oğullarından ayrı vardiyalara gitmelerini istediğini belirterek, "İzzet'e, oğlum ikiniz aynı anda vardiyaya gidiyorsunuz. Ayrı ayrı gitseniz dedim. Bana, 'Ecel bizi nerede olsa bulur' dedi. Cuma günü Soner ve İzzet ikisi aynı işe gittiler. İzzet´in hastanedeki durumu iyi diyorlar ama inşallah iyiye gider" dedi.
Amasra'da 14 Ekim günü meydana gelen maden ocağındaki patlamada Soner Ak hayatını kaybederken, yaralanan ağabeyi İzzet Ak´ın tedavisi ise İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. İncivez köyünde defnedilen evli ve 3 çocuk babası Soner Ak´ın evine Türk bayrağı asıldı. Evin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul eden 30 yıl önce aynı maden ocağından emekli olan baba Hüseyin Ak (73) ve eşi Fadime Ak, oğulları Soner´in acısını yaşarken, hastanede tedavi gören büyük oğulları İzzet´in sağlığına kavuşmasını bekliyor. 
`ECEL BİZİ NEREDE OLSA BULUR´
Fadime Ak, oğullarından aynı vardiyada çalışmamalarını istediğini belirterek, şunları kaydetti:
"İzzet'e, oğlum ikiniz aynı anda vardiyaya gidiyorsunuz. Ayrı ayrı gitseniz dedim. Bana, 'Ecel bizi nerede olsa bulur' dedi. Geçen gün de İzzet bana, `Bugün işe gitmeyeceğim anne, yevmiye mi verirsin anne´ dedi, tamam oğlum dedim. O da bana, `Anne yevmiye mi versen de giderim, vermesen de giderim, ecel bizi nerede olsa bulur´ dedi. Hatta bana 1 hafta önce, `Anne ocaktan doğal gaz kokusu gibi bir koku geliyor, ne olur ne olmaz´ demişti. Cuma günü Soner ve İzzet ikisi aynı işe gittiler. İzzet´in hastanedeki durumu iyi diyorlar ama inşallah iyiye gider. Yapacak bir şey yok." 
'HEP EVDEN ÇIKARKEN HELALLEŞİYORDUK´
Köydeki 2 katlı evde ağabeyi İzzet Ak ile altlı üstlü oturan Soner Ak´ın 10 yıl önce evlendiği Özge Ak (28), eşinin hakkını sonuna kadar savunmak istediğini söyledi. Çocukları Önder Hüseyin (8), Cemal Can (6) ve BurcU Nur (1,5) ile yalnız kalan Özge Ak, "İhmal var bunda, 41 can gitti. 3 tane çocuğumu yetim bıraktılar. Adalet yerini bulsun istiyorum. Kimsenin kanı yerde kalmasın. O gün Soner Cuma namazına gitmişti, sonra eve geldi. Hakkını helal et dedi. Zaten biz hep evden çıkarken, helalleşiyorduk. Gidiş o gidiş. 1 hafta önce bana iş yerinde gaz kokusu var demişti. Sonra bir ekip falan gelmiş sanırım, normalde 1 ay 2 ay kapanacak dediler, ama kapanmadı" diye konuştu.
Özge Ak, eşinin 3 ay önce köy mezarlığına hayır amacıyla çeşme yaptırdığını söyledi. Soner Ak´ın cenazesi, çeşme yaptırdığı mezarlıkta toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2022-10-19 09:45:51

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