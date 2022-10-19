Rus turistler madencilerin anısına karanfil bıraktı



Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesine kruvaziyer ile gelen Rus turistler, maden ocağında patlamada hayatını kaybeden 41 madenci için Madenci Anıtı´na 41 karanfil bıraktı.

Rusya´dan 662 yolcusu ve 435 mürettebatı ile İstanbul´a giden, buradan da saatlerinde Amasra´ya gelen kruvaziyer, bugün sabah saatlerinde limana yanaştı. 6´ıncı kez ilçeye gelen kruvaziyerdeki 41 mürettebat ve 41 Rus yolcu ilçe merkezindeki Madenci Anıtı´nın önüne geldi. Burada düzenlenen anmaya Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Gemi Kaptanı Denis Pavluk, mürettebat ve Rus yolcular katıldı. Anıta geminin bağlı bulunduğu acentenin temsilciliği tarafından çelenk bırakıldı. Daha sonra 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı, mürettebat ve Rus turistler anıta 41 karanfil bıraktı.

Gemi Müdürü Alper Değer, "Acı olayı öğrendiğimizde denizde seyir halindeydik. Yaşanan patlamada 41 canımız gitti. Çok üzgünüz, biz Amasra´yı kendi evimiz gibi görüyoruz. Onun için burada çok güzel duygular geliştirdik. O nedenle daha da fazla üzüntülüyüz. Kaybettiğimiz canlar için Allah´tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Gemi Kaptanı Denis Pavluk ise, "Amasra bizim evimiz gibi, 41 kişinin vefatından dolayı personelim ve kendim çok üzgünüz. Biz burayı her zaman evimiz olarak görüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-19 12:01:38



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