Bilirkişi heyeti, Amasra'da maden sahasında incelemelere başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilirkişi heyeti, Amasra'da maden sahasında incelemelere başladı

DHA

Bilirkişi heyeti, Amasra'da maden sahasında incelemelere başladı


Ali Sencer ARSLANAyhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili bilirkişi heyeti, maden sahasında incelemelere başladı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcının yürüttüğü soruşturma sürerken, maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. 7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır eşliğinde facianın yaşandığı maden sahasında incelemelere başladı.
Soruşturma aşamasında el konulan maden sahası ve binadaki görüntü ve ses kayıtları ile yer altındaki işçilerin konuşmasını kaydeden cihazların Emniyet Müdürlüğü´nde incelenmesine başlandı. Karakutu olarak da adlandırılan gaz ölçümlerini, hava akış oranını, ses ve görüntü kayıtlarını barındıran bilgisayarların ilerleyen aşamada savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişilerce raporlanacağı öğrenildi. Genel Maden İşçileri Sendikası yetkililerinden alınan bilgiye göre bu kayıtların açılması için herhangi kriminal bir işleme gerek olmadığı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ali Sencer ARSLAN-Ayhan ACAR
2022-10-19 14:15:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) RUS TURİSTLER MADENCİLERİN ANISINA KARANFİL BIRAKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) RUS TURİSTLER MADENCİLERİN ANISINA ...
Rus turistler madencilerin anısına karanfil bıraktı
YEREL HABERLER Rus turistler madencilerin anısına karanfil bıraktı
Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı
YEREL HABERLER Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden ...
Maden kazasında kaybettiği oğlunun ayakkabılarını elinden bırakmıyor
YEREL HABERLER Maden kazasında kaybettiği oğlunun ayakkabılarını ...
(Görüntülü) MADEN FACİASINDA BİR OĞLU ÖLEN, BİR OĞLU YARALANAN ANNE AYRI VARDİYALARA GİTMELERİNİ İSTEMİŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MADEN FACİASINDA BİR OĞLU ÖLEN, BİR OĞLU ...
Patlamada hayatını kaybeden madencinin yarım kalan hayalini eşi gerçekleştirecek
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden madencinin yarım kalan ...
Maden ocağında hayatını kaybeden Murat Öztan düğün hazırlığı yapıyordu
YEREL HABERLER Maden ocağında hayatını kaybeden Murat Öztan düğün ...
(Görüntülü) TAYİN İSTEYİP DÖNDÜĞÜ MEMLEKETİNDE, MADENDEKİ PATLAMADA ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TAYİN İSTEYİP DÖNDÜĞÜ MEMLEKETİNDE, ...
Maden faciasında bir oğlu ölen, bir oğlu yaralanan anne ayrı vardiyalara gitmelerini istemiş
YEREL HABERLER Maden faciasında bir oğlu ölen, bir oğlu yaralanan ...
Tayin isteyip döndüğü memleketinde, madendeki patlamada öldü
YEREL HABERLER Tayin isteyip döndüğü memleketinde, madendeki ...
Bartın Valisi Arslan'dan hayatını kaybeden madencilerin evine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Bartın Valisi Arslan'dan hayatını kaybeden ...
Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan ...
Amasra'da bilirkişi heyeti çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Amasra'da bilirkişi heyeti çalışmalara başladı
Madende hayatını kaybeden Özçelik'in ailesine Bakan Akar'dan başsağlığı telefonu
YEREL HABERLER Madende hayatını kaybeden Özçelik'in ailesine Bakan ...
Amasra'daki patlamaya ilişkin soruşturmada bilirkişi heyeti çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Amasra'daki patlamaya ilişkin soruşturmada bilirkişi ...
Patlamada hayatını kaybeden genç madencinin hayalleri yarım kaldı
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden genç madencinin hayalleri ...
İtfaiyeciliği bırakıp girdiği madende hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İtfaiyeciliği bırakıp girdiği madende hayatını ...
Patlamada hayatını kaybeden madenci, ismini 5 yıl önce doğan oğluna vermiş
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden madenci, ismini 5 yıl ...
Çocuklarını okula götürebilmek için madende gece vardiyasında çalışıyormuş
YEREL HABERLER Çocuklarını okula götürebilmek için madende gece ...
Patlamada hayatını kaybeden madencinin doğacak çocuğun ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden madencinin doğacak ...
Patlamada hayatını kaybeden madenci, şehir dışındaki öğrenci oğluyla görüşemedi
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden madenci, şehir dışındaki ...
(Görüntülü) MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA GÖREVLİLER İFADELERİ ALINMAK ÜZERE ADLİYEYE GETİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA GÖREVLİLER ...
(Görüntülü) MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA İFADELER ALINIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA İFADELER ...
(Görüntülü) 30 YIL ÖNCE GRİZU PATLAMASINDAN KURTULAN EMEKLİ MADENCİ, OĞLUNUN ACISINI YAŞADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 30 YIL ÖNCE GRİZU PATLAMASINDAN KURTULAN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.